La bourse de crypto-monnaies Coinbase s'apprête à se réincorporer au Texas

L'échange de crypto-monnaies Coinbase

COIN.O se réincorpore dans le nouveau centre d'affaires du Texas et quittera le Delaware, a déclaré la société dans un dépôt auprès de l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières mercredi.

Le Texas attire les entreprises grâce à son environnement commercial favorable, renforcé par des règles fiscales plus clémentes, des exigences réglementaires plus légères et une nouvelle législation visant à créer des tribunaux d'affaires spécialisés.

"Pendant des décennies, le Delaware était connu pour ses résultats judiciaires prévisibles, son respect du jugement des conseils d'administration et ses résolutions rapides", a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, dans un article d'opinion paru mercredi dans le Wall Street Journal.

"C'est une honte d'en arriver là, mais le Delaware ne nous a pas laissé le choix."