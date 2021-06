La BoJ estime que la résurgence du covid fait toujours peser des incertitudes sur les machés

(AOF) - Dans le compte-rendu de sa dernière réunion des 26 et 27 avril, publié ce jour, les membres du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ) ont convenu que "le sentiment sur les marchés financiers mondiaux continuait de s'améliorer en raison des attentes accrues d'une reprise de l'économie mondiale, principalement grâce aux progrès des vaccinations et aux mesures économiques supplémentaires prises dans certaines économies avancées". Cela dit, ils ont affirmé que certaines incertitudes persistaient, notamment en raison de la résurgence du covid et de ses variants.

"Les membres ont convenu que les économies étrangères s'étaient globalement redressées, bien qu'avec des variations selon les pays et les régions, rapporte le compte-rendu. Certains membres ont estimé que, bien que l'économie mondiale ait connu une tendance à la reprise, le rythme variait selon les pays et les régions, reflétant des différences dans l'étendue des progrès en matière de vaccinations et de réponses politiques".