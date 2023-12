La BoE va-t-elle réorganiser ses ventes de QT en 2024 ? - Deutsche Bank

* STOXX Europe 600 en hausse de 0,2 * Le DAX atteint un nouveau record * TUI envisage de se retirer de la cote à Londres * Les contrats à terme américains en hausse 6 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LE BOE VA-T-IL MODIFIER SES VENTES DE QT EN 2024? - DB (1136 GMT) Deutsche Bank a réduit son estimation de la probabilité d'une modification du programme de ventes de resserrement quantitatif de la Banque d'Angleterre (BoE) à 10%-20%, contre une estimation précédente de 40%-50% Au début du mois de novembre, certains analystes du marché obligataire - y compris les négociants en gilt - ont émis l'hypothèse que la BoE pourrait ajuster son programme de vente de gilt , connu sous le nom de resserrement quantitatif, parce que les baisses des prix des obligations à long terme signifiaient qu'elle vendait plus de papier à long terme qu'initialement prévu. Le sous-gouverneur de la BoE, Dave Ramsden, a déclaré en novembre qu'il n'en était pas question. Outre les remarques des responsables politiques, la Deutsche Bank cite deux raisons pour justifier le changement de ses prévisions: la demande d'adjudication d'obligations reste relativement stable, même à l'extrémité la plus longue de la courbe des gilts, et l'indice des conditions financières ne laisse guère entrevoir de tensions aiguës sur les marchés. "En résumé, nous pensons que le comité de politique monétaire considérera les récentes ventes de gilts et les conditions financières comme un signe encourageant pour poursuivre sa stratégie de vente actuelle, du moins pour le moment (Reshma Rockie George) ***** LA RUÉE VERS L'OR S'ESSOUFFLE, IL FAUT PLUS DE FLUX DE FONDS (1054 GMT) L'espoir d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine a porté le prix de l'or à un niveau record en début de semaine, mais certains investisseurs craignent que les marchés ne soient allés trop loin avec les paris sur le pivot. L'or a atteint un record historique de 2 135,40 dollars l'once lundi, avant de chuter de 100 dollars au cours de la même séance, dans un contexte d'incertitude croissante quant à la date des baisses de taux de la Réserve fédérale. Alors que les marchés prévoient des baisses de taux d'environ 130 points de base en 2024, dont la première dès le mois de mars, UBS a déclaré qu'elle s'attendait à des baisses de 50 à 75 points de base, très probablement à partir du second semestre 2024. "À court terme, nous restons prudents et suggérons aux investisseurs d'éviter de suivre la hausse de l'or", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note. La demande d'or en tant que valeur refuge résultant des risques géopolitiques pourrait également s'atténuer, ajoute la note. Toute nouvelle hausse de l'or nécessiterait probablement un afflux important de capitaux dans les fonds négociés en bourse sur l'or (ETF), a déclaré M. Haefele. Le populaire SPDR Gold Shares ETF GLD.N a enregistré des entrées nettes de plus d'un milliard de dollars en novembre, après cinq mois de sorties nettes, tandis que l'iShares Gold Trust IAU.N a enregistré des sorties nettes de 388,5 millions de dollars le mois dernier, selon les données de Lipper. "Plus de 12 % de hausse ce trimestre ont été construits sur un positionnement de marché assez léger", a déclaré Haefele, ajoutant que les achats des banques centrales ont en partie soutenu le rallye. L'or au comptant XAU= s'est négocié pour la dernière fois à 2 034,09 dollars l'once mercredi. UBS a relevé ses prévisions de 100 dollars l'once pour toutes les échéances et prévoit désormais que les prix atteindront 2 250 dollars l'once d'ici un an. (Bansari Mayur Kamdar) ***** LES VALEURS DU VOYAGE ET DES LOISIRS STIMULENT LE STOXX (0859 GMT) Le STOXX 600 .STOXX progresse de 0,3%, soutenu par les voyages et les loisirs, .SXTP en hausse de 1,5%, tandis que les biens personnels et domestiques .SXQP sont les plus mal lotis, en baisse de 0,5%. Le groupe touristique allemand TUI AG TUIT.L est la plus forte hausse de l'indice en termes de points, en hausse de 7,1%, après avoir prévu un bénéfice d'exploitation en hausse de 25% cette année , et déclaré qu'il envisageait de se retirer de la cote à Londres. L'allemand Merck KGaA MRCG.DE est le plus grand perdant en termes de pourcentage, en baisse de 13,6% après avoir déclaré que son médicament expérimental contre la sclérose en plaques, l'evobrutinib, n'a pas atteint l'objectif principal dans des essais de phase avancée très attendus. Le britannique British American Tobacco BATS.L est entre-temps le plus gros poids en termes de points d'indice, avec des actions en baisse de 8,3% après qu'il ait déclaré qu'il prendrait une charge de dépréciation d'environ 25 milliards de livres sterling en réévaluant la valeur de certaines de ses marques de cigarettes américaines. Les actions de la société britannique Ten Entertainment TEG.L s'envolent de 31% pour atteindre un niveau record après que l'exploitant de salles de bowling a accepté un accord de rachat de 287 millions de livres (361,53 millions de dollars) de la part de la société américaine de capital-investissement Trive Capital. Dans l'ensemble, les sociétés minières sont le plus grand poids positif sur le FTSE, avec Rio Tinto .RIO.L , Glencore GLEN.L et Anglo American AAL.L en hausse de 1,7 % à 2,5 %. (Lucy Raitano) ***** LES ACTIONS EUROPÉENNES CONTINUENT LEUR ASCENSION (0734 GMT) Les actions européennes se dirigent vers une nouvelle hausse à l'ouverture mercredi, après avoir été stimulées mardi par les données sur les créations d'emplois aux Etats-Unis, qui ont chuté à leur plus bas niveau en 2 ans et demi en octobre, ce qui a renforcé la conviction des investisseurs que les réductions de taux aux Etats-Unis pourraient être plus importantes que prévu Les contrats à terme EuroSTOXX50 .STXEc1 augmentent de 0,2 %, tandis que les contrats à terme FTSE .FDXc1 augmentent de 0,3 %, les traders augmentant les paris sur la fin du cycle de resserrement de la Fed. L'indice allemand DAX a atteint un niveau record mardi, dépassant le pic historique de juillet, et semble prêt à augmenter encore avec des contrats à terme DAX .FDXc1 en hausse de 0,1%. Le STOXX 600 est quant à lui à son plus haut niveau depuis trois mois. L'attention sera portée sur les actions de British American Tobacco BATS.L à l'ouverture après qu'elle ait maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Le plus grand voyagiste européen TUI TUIT.L TUI1n.DE a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que doublé en 2023 et a prévu un bond de 25 % pour 2024. La société a déclaré dans une présentation qu'elle examinait si un reclassement au MDAX .MDAXI de Francfort et le retrait de la cote de Londres seraient dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. Par ailleurs, le directeur du fabricant français de moteurs d'avion Safran SAF.PA a déclaré que les chaînes d'approvisionnement mondiales luttaient toujours pour se débarrasser d'une série de chocs externes et a mis en garde contre la fixation d'objectifs de production irréalistes alors que l'aviation s'attaque à une reprise de la demande de voyages. (Lucy Raitano) ***** L'OPTIMISME SUR LE PLAFONNEMENT DES TAUX PROPULSE LES ACTIONS (0716 GMT) Les actions européennes sont prêtes à démarrer à la hausse si elles suivent l'exemple de l'Asie-Pacifique, soutenues par une baisse des rendements obligataires sur la base d'une confiance accrue dans le fait que le cycle de resserrement des banques centrales a atteint son point culminant. La moyenne des actions japonaises Nikkei .N225 a bondi de 1,8%, les investisseurs ayant repris leur place après la chute de l'indice de référence à un plus bas de trois semaines lors de la session précédente. Deux des trois principaux mouvements de points ont été des poids lourds de l'industrie des puces Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T . Le Hang Seng .HIS de Hong Kong s'est débarrassé d'un début d'hésitation, soutenu par un bond de 1,2% de son sous-indice technologique .HSTECH . L'indice des valeurs sûres de la Chine continentale .CSI300 a enregistré un léger gain, après avoir atteint un creux de près de cinq ans au début de la séance, en raison des inquiétudes persistantes suscitées par l'avertissement de Moody's concernant la dégradation de la note de crédit de la Chine (). L'indice de référence des actions australiennes .AXJO a progressé de 1,6 %, profitant toujours de la pause dans la hausse des taux de la Banque de réserve d'Australie . Si l'on ajoute à cela la récente attitude dovish de la Réserve fédérale et l'interview, mardi, de la responsable de la politique de la BCE Isabel Schnabel, qui a déclaré à Reuters qu'un nouveau resserrement était "plutôt improbable", on a de plus en plus l'impression que les principales banques centrales ont fini de relever leurs taux d'intérêt. La Banque du Canada est considérée comme susceptible d'ajouter à ce récit avec une décision de "maintien" plus tard dans la journée. Les rendements des obligations d'État de référence ont fortement chuté, atteignant des plus bas plurimensuels au Japon, alors qu'ils suivaient la chute des rendements du Trésor américain US10YT=RR au cours de la nuit. Mais si l'économie américaine ralentit incontestablement, les signes indiquent toujours qu'un atterrissage en douceur est probable. Le marché du travail est au centre des préoccupations de la semaine, avec le rapport ADP sur l'emploi plus tard dans la journée, en préparation du rapport mensuel sur les salaires de vendredi. Les données macroéconomiques des plus grandes économies européennes sont également attendues prochainement, l'Allemagne publiant les commandes industrielles et le Royaume-Uni les enquêtes auprès des directeurs d'achat, tandis que la zone euro publie les chiffres des ventes au détail. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi: Commandes industrielles en Allemagne (Oct) PMI tous secteurs au Royaume-Uni (Nov) Rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre Ventes au détail dans la zone euro (Oct) Emploi ADP aux États-Unis (Nov) Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt (Kevin Buckland) *****