La BoE anticipe une aggravation des risques financiers avec les emprunts liés à l'IA

Les risques pesant sur le système financier mondial se sont encore accrus ces derniers mois en raison de la hausse des coûts d'emprunt, du conflit en cours au Moyen-Orient et du fait que les géants de l'intelligence artificielle (IA) sont en passe d'émettre plus de 300 milliards de dollars d'obligations cette année, a déclaré la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

Malgré la pression récente observée sur les marchés d'actions du fait des inquiétudes sur les perspectives des entreprises du secteur de l'IA, leurs valorisations restent trop élevées, selon certains indicateurs, et dépendent fortement de leur capacité à générer les bénéfices attendus de cette technologie, selon le rapport semestriel de la BoE sur la stabilité financière.

Les structures d’emprunt complexes destinées à financer l’expansion de l’IA et des centres de données restent aussi une source de préoccupation, ajoute la BoE.

"L'expansion très rapide et l'élargissement de son financement - sous une forme de plus en plus complexe, circulaire et opaque - rendent (...) de plus en plus probable que le stress dans un domaine se propage à un autre", précise l'institution.

La BoE a relevé au début du mois son taux directeur de 3,75% à 4%, sa première mesure de ce type depuis trois ans, et a averti qu'au moins une nouvelle hausse était probable si le conflit entre les États-Unis et l'Iran se poursuivait.

Les opérateurs tablent à 80% sur une nouvelle hausse le mois prochain, suivie de deux autres en 2027, la BoE anticipant que l’inflation avoisinera alors les 5%.

L'institution indique que 6,5 millions de ménages britanniques risquent de voir leurs mensualités de crédit immobilier augmenter au cours des trois prochaines années, avec une hausse médiane de 100 livres sterling (119,53 euros), inférieure à celle qu’ils avaient connue en 2023 et 2024.

Toutefois, environ un million de ménages ayant refinancé leur prêt pour la dernière fois avant la dernière hausse des taux en 2022 devront faire face à une augmentation médiane de 200 livres sterling au cours de l’année à venir.

(David Milliken et Phoebe Seers ; version française Augustin Turpin)