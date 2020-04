Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Birmanie va gracier près de 25.000 prisonniers, dit la présidence Reuters • 17/04/2020 à 06:25









17 avril (Reuters) - La Birmanie va libérer près de 25.000 prisonniers, parmi lesquels 87 étrangers, dans le cadre des grâces présidentielles traditionnellement accordées pour le Nouvel an, ont indiqué vendredi les services du président Win Myint. On ne savait pas dans l'immédiat si des détenus condamnés pour leur opposition au gouvernement feraient partie des 24.896 individus graciés par le président, dont les services n'ont donné aucune précision sur les crimes pour lesquels les prisonniers avaient été condamnés. (Robert Birsel; version française Jean Terzian)

