La biotech chinoise souhaite terminer les essais d'ici 2028 pour un spray contenant l'ingrédient actif Wegovy

Shanghai Shiling Pharmaceutical vise à terminer les essais cliniques mondiaux d'ici 2028 pour un spray expérimental de gestion du poids qui utilise le même ingrédient actif que l'injection Wegovy contre l'obésité de Novo Nordisk, a déclaré la biotech chinoise mardi.

Le fabricant danois Novo NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N et la société chinoise Innovent Biologics 1801.HK se sont battus pour obtenir des parts de marché en Chine, car les patients du deuxième marché pharmaceutique mondial se tournent vers des injections hebdomadaires très efficaces comme Wegovy, qui contient du semaglutide.

Shiling a déclaré à Reuters que son spray nasal de semaglutide en cours de développement serait particulièrement adapté à une utilisation à long terme, et que le coût du médicament expérimental était également inférieur à celui des comprimés contenant du semaglutide.

L'entreprise a ajouté qu'une fois les essais terminés, elle s'attaquerait aux principaux marchés pharmaceutiques. Elle a déclaré détenir des brevets en Chine, aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est.

Novo, dont le brevet sur l'ingrédient semaglutide doit expirer en Chine en mars, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Certains fabricants de médicaments chinois développent également leurs propres versions de Wegovy avant l'expiration du brevet.