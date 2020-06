Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Belgique va rouvrir bars et restaurants, les boîtes de nuit attendront Reuters • 03/06/2020 à 14:35









BRUXELLES, 3 juin (Reuters) - Les bars, restaurants et établissements culturels et récréatifs de Belgique seront autorisés à rouvrir à compter du 8 juin, à l'exception des discothèques, a annoncé mercredi le gouvernement. Les boîtes de nuit devront faire preuve de patience avant d'espérer reprendre leurs activités, a précisé mercredi sur l'antenne de la première chaîne (La Une) le ministre du Budget et de la Fonction Publique, David Clarinval. Les attractions touristiques, les campings et les cinémas pourront également rouvrir, et les compétitions et entraînements sportifs reprendre, à condition de se dérouler à huis clos. Le gouvernement belge lèvera aussi l'interdiction des rassemblements qui empêchait jusqu'ici à plus de quatre personnes de se regrouper dans un même foyer. "Tous les feux sont au vert", a déclaré David Clarinval alors que la Belgique n'a signalé mercredi que 70 nouveaux cas de contamination au COVID-19. Alors qu'elle compte parmi les pays les plus durement touchés par le nouveau coronavirus, en taux de mortalité par habitant, la Belgique a entamé la sortie de son confinement au début du mois de mai, et envisage de rouvrir ses frontières, à partir du 15 juin, à l'ensemble de ses voisins européens. À ce jour, le bilan de l'épidémie en Belgique est de 58.685 cas de contamination et 9.522 décès dus au COVID-19. (Marine Strauss; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

