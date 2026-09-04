La Belgique saisit 65 millions d'euros dans le cadre d'une enquête française sur la fraude fiscale impliquant le cabinet américain McKinsey

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Les autorités belges ont saisi 65 millions d'euros (76 millions de dollars) dans le cadre d'une enquête française sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment d'argent impliquant le cabinet de conseil américain McKinsey, ont déclaré vendredi les procureurs français et belges.

* McKinsey n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

* Le Parquet national financier (PNF) a ouvert l’enquête en mars 2022 à la suite d’une enquête du Sénat français sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

* Les locaux de McKinsey ont fait l’objet de perquisitions en mai 2022, tandis que des témoins et des suspects ont été interrogés en 2025 et 2026, précise le communiqué.

* Le PNF a également sollicité l’aide du parquet de Bruxelles.

* Les autorités belges ont saisi 65,2 millions d’euros, soit 96% du préjudice fiscal estimé par les procureurs français.

* L’enquête préliminaire se poursuit, ont indiqué les procureurs.

(1 dollar = 0,8610 euro)