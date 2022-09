La BCE vise des taux directeurs neutres, estime Pictet Wealth Management

Pour l'instant, écrit la société de gestion, les risques penchent en faveur d'une accélération du "frontloading" et d'un taux terminal plus élevé lorsque la politique budgétaire interviendra.

Pictet Wealth Management continue de penser que la BCE interrompra son processus de hausse des taux dans un contexte de récession qui s'aggrave de jour en jour, même si la normalisation des politiques pourrait reprendre plus tard en 2023.

Quel que soit le déroulement estime Frederik Ducrozet, l'objectif principal de la BCE sera de concentrer le resserrement monétaire, quelle que soit sa conséquence, jusqu'à ce que les taux directeurs atteignent un niveau plus "neutre", entre 1% et 2%.

(AOF) - Pour Frederik Ducrozet, Head of Macroeconomic Research chez Pictet Wealth Management, il est peu probable que demain, la BCE surprenne par son attitude "dovish", d'autant que la monnaie reste sous pression, ce qui aggrave le problème de l'inflation importée. Pour le professionnel, il est peu probable que l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, mette son veto à une hausse de 75 points de base, bien qu'il puisse essayer d'atténuer toute indication d'une série de hausses de taux plus importantes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.