LA BCE VA RENFORCER SON SOUTIEN SUR LE LONG TERME, SELON ALLIANZ GI PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer jeudi qu'elle renforce son soutien à l'économie de la zone euro sur le long terme en augmentant et prolongeant ses achats d'actifs et en facilitant encore l'accès des banques au crédit, dit on chez Allianz Global Investors. La BCE devrait augmenter le montant du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) de 500 milliards d'euros pour le porter à 1.850 milliards tout en le prolongeant de six mois, soit jusqu'à fin décembre 2021, écrit Franck Dixmier, directeur des investissements obligataires pour la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand, dans une note publiée lundi. Allianz GI prévoit en outre l'annonce par l'institution de Francfort de conditions encore plus favorables d'octroi de liquidité aux banques au travers des ses opérations de refinancement à long terme ciblées (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO). Ces mesures, auxquelles les responsables de la banque centrale ont préparé les esprits depuis des semaines, se justifient tout à la fois par la détérioration des perspectives économiques, les incertitudes liées à la deuxième vague de COVID-19, la faiblesse de l'inflation et l'appréciation de l'euro, lit-on dans la note. "La BCE compte s'engager encore davantage pour soutenir l'économie et continuer le programme PEPP tant que la crise sanitaire durera", écrit Franck Dixmier. "En présentant une feuille de route très claire, la BCE offre une grande visibilité aux investisseurs, en ancrant toujours davantage les taux courts sur des niveaux bas et en influant sur l'ensemble de la courbe", ajoute-il. Les nouvelles mesures sont déjà intégrées par les marchés, comme le montre la compression des écarts de rendement ("spreads") sur le marché du crédit et sur la dette des pays situés à la périphérie de la zone euro, fait valoir Franck Dixmier. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

