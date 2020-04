Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE va mieux rémunérer les banques qui prêtent, les taux directeurs inchangés Reuters • 30/04/2020 à 14:03









FRANCFORT, 30 avril (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi qu'elle allait rémunérer encore mieux les banques qui lui empruntent de liquidités mais elle a laissé les grandes lignes de sa politique monétaire inchangées tout en se disant prête à prendre de nouvelles initiatives face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Elle rémunérera désormais à un taux de 0,5% les banques qui participent à ses opérations de refinancement à long terme (TLTRO), et même à 1% pour les liquidités consacrées à des prêts aux entreprises et aux ménages. Les taux d'intérêt directeurs, eux, sont inchangés, comme attendu: le taux de refinancement reste fixé à zéro, le taux de la facilité de dépôt à -0,50% et le taux de prêt marginal à 0,25%. Les Bourses européennes ont creusé leurs pertes quelques minutes après ces annonces, l'indice Stoxx 600 .STOXX perdant près de 1% alors qu'il cédait moins de 0,4% juste avant. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tiendra à 12h30 GMT une conférence de presse en ligne pour commenter ces décisions. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées STXE6 EUR P DJ STOXX -2.03%