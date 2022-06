La BCE va faire preuve de souplesse dans le réinvestissement des remboursements du PEPP

Depuis l'annonce jeudi d'une politique monétaire plus agressive que prévu, l'écart de taux entre le rendement du 10 ans allemand et de son équivalent italien n'avait cessé de se creuser. L'Italie est considéré comme le maillon faible en Europe du fait du niveau très élevé de son endettement.

L'objectif est conjurer la menace d'une " fragmentation " en zone euro, qui entraverait la transmission de sa politique monétaire. La fragmentation se définissant comme le paiement de primes de risque de crédit plus élevées par des émetteurs d'obligations aux caractéristiques similaires lorsqu'ils sont situés dans les pays dits de la périphérie de la zone euro.

(AOF) - A l'issue d'une réunion non prévue au calendrier, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé d'appliquer une certaine souplesse dans le réinvestissement des remboursements arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP (Programme d'achats d'urgence face à la pandémie). Il a en outre décidé de charger les comités compétents de l'Eurosystème, en collaboration avec les services de la BCE, d'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentation qui sera soumis à l'examen du Conseil des gouverneurs.

