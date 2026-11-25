La BCE va accepter des titres tokenisés en garantie : qu’est-ce que ça change ?

La BCE va accepter des titres tokenisés en garantie : qu’est-ce que ça change ?

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a validé l’acceptation de titres tokenisés comme garantie pour les opérations de liquidité de l’Eurosystème. L’entrée en vigueur est fixée à juin 2027, avec des précisions techniques attendues au printemps. Une étape clé pour la finance tokenisée européenne.

Comment les banques pourront emprunter avec des titres tokenisés

Une banque de la zone euro pourra déposer une obligation tokenisée en garantie afin d’obtenir des liquidités auprès de l’Eurosystème. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a approuvé lundi l’élargissement de son dispositif de garanties à certains titres émis sur des plateformes utilisant la technologie des registres distribués (DLT). La mise en œuvre est prévue pour juin 2027.

Le principe est le même qu’avec une obligation classique. La banque apporte un titre en garantie de son emprunt. Depuis le 30 mars dernier, l’Eurosystème accepte déjà, à ce titre, certains actifs émis par des dépositaires centraux de titres utilisant la DLT. La décision de lundi élargit ce dispositif aux titres émis sur des plateformes agréées dans le cadre du régime pilote de l’Union européenne.

Quels titres tokenisés seront éligibles ?

Les titres devront satisfaire aux critères habituels de l’Eurosystème, notamment en matière de risque de crédit. Pour les mobiliser, la plateforme devra être reliée à un dépositaire central éligible qui permet le règlement sur TARGET2-Titres, l’infrastructure européenne de règlement-livraison.

Le montant qu’une banque peut emprunter dépend aussi de la valeur que l’Eurosystème attribue au titre remis en garantie. Celui-ci peut appliquer une décote pour se protéger contre une baisse du prix de l’obligation. Une obligation tokenisée d’une valeur d’un million d’euros peut donc donner accès à un financement inférieur.

La BCE prévoit de détailler au printemps 2027 les exigences supplémentaires imposées aux plateformes. Elles porteront notamment sur le moment où un règlement acquiert force juridique définitive et sur les conditions dans lesquelles des fonctions critiques peuvent être confiées à un prestataire. La mobilisation directe de titres émis et réglés entièrement on-chain reste à l’étude.

Pontes a déjà réglé une émission obligataire d’un milliard d’euros

L’Eurosystème a lancé Pontes le 21 septembre dernier. Ce service relie les plateformes DLT à ses systèmes de paiement pour permettre aux institutions financières de régler leurs transactions sur titres tokenisés en monnaie de banque centrale. Début novembre, Pontes a servi au règlement d’une émission obligataire numérique d’un milliard d’euros du Mécanisme européen de stabilité.

Avec Appia, dont la feuille de route a été publiée le 11 mars, l’Eurosystème vise un plan d’ici 2028 pour organiser un marché financier de gros tokenisé en Europe. La réforme prévue pour juin 2027 donne entre-temps un usage concret à davantage de titres tokenisés dans les opérations de refinancement des banques.

Source : BCE , Euronews