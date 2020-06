Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE table sur une chute de 13% du PIB de la zone euro au T2-sources Reuters • 19/06/2020 à 11:25









BRUXELLES, 19 juin (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union que la zone euro se dirigeait vers une chute de 13% de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, a-t-on appris vendredi de plusieurs sources européennes. Elle a ajouté que la région pourrait bénéficier d'un rebond de 5,2% en 2021, ont précisé ces sources. Le Conseil européen se réunit ce vendredi en visioconférence, pour débattre entre autres du projet de plan de relance économique élaboré par la Commission. (Jan Strupczewski, version française Marc Angrand)

