La BCE serre la vis, les taux s'envolent, le pétrole flambe... et Paris voit rouge

Séance difficile pour les places boursières européennes : au gong final, Paris cède 0,49%, à 8 117 points, imité de près par Londres (-0,55%) et Francfort (-0,69%). Alors que la BCE a, sans surprise, donné un tour de vis à sa politique monétaire, les marchés restent sous la pression de la flambée des taux obligataires et d'un baril de Brent qui a franchi les 105 USD après deux récents développements.

Et ce qui devait arriver arriva : conformément aux anticipations des marchés, la banque centrale européenne a annoncé en début d'après-midi une hausse de ses taux de 25 pb, afin de lutter contre la dynamique d'inflation à l'oeuvre sur le Vieux Continent.

Selon le nouveau scénario de référence, la hausse des prix est attendue en moyenne à 3% en 2026 (inchangée), 2,5% en 2027 (vs 2,3 précédemment) et 2,1% en 2028 (vs 2% précédemment) et à respectivement 2,5%, 2,6% et 2,3% hors énergie et produits alimentaires.

A peine ce tour de vis digéré, les analystes s'interrogent déjà quant à la possibilité d'une nouvelle hausse de taux dès décembre. En effet, l'institution francfortoise a rappelé qu'en raison du conflit au Moyen-Orient, l'inflation devrait rester largement supérieure à l'objectif pendant une période prolongée. Une manière de laisser la porte ouverte à un nouvel épisode de resserrement monétaire...

"Les investisseurs font donc face à une banque centrale qui, sans paraître excessivement inquiète à ce stade, affiche sa détermination à combattre le retour de l'inflation en Europe. Une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année paraît désormais envisageable. Mais suffira-t-elle à infléchir durablement la tendance ?", s'interroge-t-on chez Tikehau Capital.

Une chose est sûre : les rendements obligataires n'attendent pas la fin de l'année pour bondir, ils s'envolent déjà avec une OAT à 10 ans qui atteint 4,40% ( 10 pb) et un Bund de même échéance qui approche les 3,5%. Même flambée outre-Atlantique, avec des T-Bonds à 4,92%...

Cette poussée des rendements attire logiquement les investisseurs vers ce compartiment, au détriment des actions. Le recul de Paris a notamment été alimenté par STMicro (-2,21%), EssilorLuxottica (-2,11%), Danone (-1,91%) ou encore L'Oréal, qui abandonne 1,61% et retrouve ainsi sa 2e place dans le classement des plus grosses capitalisations de la place parisienne derrière LVMH, qu'il avait éphémèrement détrôné hier.

Deux catalyseurs haussiers pour le pétrole

Si les inquiétudes sur le prix du pétrole n'ont rien de nouveau depuis le début de la guerre en Iran, le Brent atteint désormais 106,3 USD le baril, en hausse de 4,7%. Il faut dire que deux nouveaux facteurs sont venus alimenter la hausse du cours de l'or noir.

"Premièrement, les raffineurs indépendants chinois intensifient leurs achats sur le marché spot afin de compenser la raréfaction des barils iraniens et russes. Deuxièmement, le risque géopolitique s'étend désormais au-delà du détroit d'Ormuz. Les Houthis ont pris le contrôle de Mokha, un port stratégique de la mer Rouge, et progressent vers le détroit de Bab el-Mandeb", explique Frédéric Lorec, analyste spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Selon lui, cette combinaison devrait maintenir le Brent solidement au-dessus de 100 USD le baril à court terme, "sauf nette désescalade dans la région".

L'actualité des valeurs

Du côté des avionneurs, Dassault Aviation achève la séance sur un gain modeste de 0,29% après avoir reçu le soutien de l'Elysée pour le projet VORTEX, un avion spatial réutilisable adapté aux missions orbitales civiles et militaires.

Airbus termine la séance à -0,29% après avoir signé le contrat initial pour concevoir et construire la première série de satellites de la constellation européenne IRIS², pour le compte d'Eutelsat. L'avionneur européen a aussi remporté une commande additionnelle de huit drones aériens sans pilote U050 Capa-X auprès de la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé).

Dans le secteur des hydrocarbures, TotalEnergies ( 0,22%) accélère en Angola via le projet Acacia-5, qui doit ajouter 6 000 barils/jour à la production du bloc 17, tandis que le groupe renforce son portefeuille d'exploration avec des participations dans plusieurs blocs des bassins du Bas-Congo et de Benguela.

RBC a relevé sa recommandation sur Technip Energies de "performance du secteur" à "surperformance", tout en abaissant son objectif de cours de 45 à 42 EUR. Le titre recule de 2,29%, à 29 euros.

Ailleurs en Europe, Rheinmetall ( 0,53%) décroche un contrat auprès des Marines américains. Le groupe de défense fournira 12 véhicules terrestres autonomes Mission Master SP destinés à poursuivre l'évaluation et le développement des capacités logistiques autonomes du corps des Marines. Le contrat est évalué à 7,28 millions de dollars.

Enfin, dans le secteur pharmaceutique, Bayer (-1,37%) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé une approbation accélérée au sevabertinib tandis que de son côté, Roche (-0,63%) rapporte que la FDA a accepté de se pencher sur sa demande d'autorisation complémentaire de licence biologique pour le traitement Enspryng dans le cadre d'un examen prioritaire.