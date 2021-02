La BCE reverse l'intégralité de son bénéfice aux banques centrales nationales

Par ailleurs, la taille du bilan de la BCE s'est accrue, à 569 milliards d'euros en 2020 (contre 457 milliards en 2019), essentiellement imputable aux titres acquis en vertu du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) et du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP), et les produits nets d'intérêts se sont élevés à 2,017 milliards d'euros (contre 2,686 milliards en 2019).

(AOF) - Les états financiers de la Banque centrale européenne (BCE) pour 2020 font apparaître un bénéfice de 1,643 milliard d'euros au cours de l'exercice, contre 2,366 milliards en 2019. Cette diminution de 722 millions d'euros par rapport à 2019 est principalement due à la baisse du produit net d'intérêts tiré des avoirs de réserve en devises et des titres détenus à des fins de politique monétaire.

