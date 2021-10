Les achats significatifs d'actifs devront également se poursuivre si elle veut atteindre son objectif de 2 %, de sorte que des questions plus importantes demeurent sur ce qui se passera après la fin du programme d'achat d'urgence (PEPP), conclut Tej Parikh.

En effet, même si la BCE va probablement revoir à la hausse ses prévisions d'inflation en décembre, les hausses de taux d'intérêt semblent encore être une perspective lointaine, étant donné la barre plus haute fixée pour le resserrement de la politique monétaire lors de son examen de la stratégie.

(AOF) - La BCE reste relativement inébranlable face à une inflation plus élevée que prévue, constate Tej Parikh, Director chez Fitch Ratings. Les perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix du gaz ont contribué à l'inflation depuis la dernière réunion. Cependant, la BCE continue de voir au-delà de la flambée actuelle des prix.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.