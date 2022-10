La BCE relève ses taux d'intérêt de 75 points de base, comme prévu

Le Conseil des gouverneurs entend poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d'achats de actifs (asset purchase programme, APP) pendant une période prolongée après la date à laquelle il a commencé à relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir les conditions d'une liquidité abondante et une orientation appropriée de la politique monétaire.

La BCE a souligné que l'inflation reste beaucoup trop forte et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée.

Il " fondera la trajectoire des taux d'intérêt sur l'évolution des perspectives d'inflation et économiques, réunion par réunion ".

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé, ce jour, d’augmenter les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base à compter du 2 novembre 2022. Son taux de refinancement passe à 2%. Le taux de rémunération de dépôt passe de 0,75% à 1,50% tandis que le taux de prêt marginal est porté à 2,25%. Ce resserrement de la politique monétaire est conforme aux attentes. " Le Conseil des gouverneurs a (...) prévoit de continuer à relever les taux d’intérêt directeurs, pour assurer le retour au plus tôt de l’inflation vers son objectif de 2 % à moyen terme " a indiqué l'institution.

