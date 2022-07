La BCE relève ses taux d'intérêt de 50 points de base

L'IPT " pourra être activé pour lutter contre une dynamique de marché injustifiée, désordonnée qui représente une menace grave pour la transmission de la politique monétaire au sein de la zone euro ". L'ampleur des achats au titre de l'IPT dépendra de la gravité de ces risques. Il n'existe pas de restrictions ex ante sur les acquisitions.

