La BCE relève ses prévisions d'inflation, qui restent bien inférieures à son objectif

(AOF) - La BCE a rehaussé ses prévisions d'inflation à l'occasion de sa dernière décision de politique monétaire. Elle prévoit une progression des prix de 1,9% en 2021 contre 1,5% auparavant. En 2022, l'inflation devrait atteindre 1,5%, à comparer avec 1,2% précédemment. En revanche, la BCE anticipe toujours une augmentation de 1,4% en 2023. S'agissant de l'inflation, hors prix de l'énergie et de l'alimentaire, elle est anticipée à 1,1% en 2021, 1,3% en 2022 et 1,4% en 2023. Elle reste donc bien plus faible que son objectif d'une inflation légèrement inférieure à 2%.

" Nous nous attendons à ce que les pressions sous-jacentes sur les prix augmentent quelque peu cette année en raison de contraintes temporaires sur l'offre et de la reprise de la demande intérieure ", a déclaré la présidente Christine Lagarde.

" Néanmoins, les pressions sur les prix resteront probablement modérées dans l'ensemble, dans le contexte de capacités excédentaire encore importantes dans l'économie et d'appréciation de l'euro ", a-t-elle ajouté.