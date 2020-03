Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE prête à soutenir l'économie, mais les gouvernements doivent agir - Villeroy Reuters • 03/03/2020 à 18:00









PARIS, 3 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne est prête à soutenir l'économie face à la propagation du coronavirus mais il faut aussi que les gouvernements qui disposent de marges budgétaires agissent, souligne François Villeroy de Galhau dans une interview dffusée mardi par le quotidien néerlandais De Telegraph. Le gouverneur de la Banque de France, qui siège au conseil des gouverneurs de la BCE, répète dans cette interview que la politique monétaire de la BCE est déjà accommmodante et qu'elle contribue à stabiliser l'économie de la zone euro. Les opérations de refinancement de la BCE et ses prêts à long terme et conditions avantageuses aux banques les aident en retour à mettre de l'argent à disposition des entreprises affectées par l'épidémie, détaille-t-il. "Si nécessaire, nous nous tiendrons prêts à prendre des mesures appropriées et ciblées, prenant en compte les besoins en liquidités des banques et des entreprises", ajoute-t-il. "En outre, les gouvernements disposant d'une surface budgétaire devraient s'en servir." Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a annoncé mardi une baisse surprise de ses taux d'intérêt afin de protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus. (Leigh Thomas version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

