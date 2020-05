Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE prête à augmenter ses achats d'actifs dès juin-minutes Reuters • 22/05/2020 à 14:19









FRANCFORT, 22 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) se tient prête à augmenter dès le mois prochain le montant des actifs qu'elle rachète dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) si les données économiques le justifient, indique le compte rendu de sa réunion monétaire d'avril. Le Conseil des gouverneurs est "totalement préparé à augmenter la taille du PEPP et à ajuster sa composition, et éventuellement ses autres instruments, si, à la lumière des informations qui lui parviendront avant sa réunion de juin, il juge l'ampleur de la stimulation mise en oeuvre inférieure à ce qui serait nécessaire", lit-on dans ces "minutes" publiées vendredi. La BCE n'a modifié qu'à la marge lors de sa réunion du 30 avril les moyens mis en oeuvre face à la crise sans précédent déclenchée par la pandémie de coronavirus mais elle n'a pas exclu d'en faire davantage. De nombreux observateurs s'attendent à ce qu'elle annonce à l'issue de sa réunion du 4 juin une augmentation de 500 milliards d'euros de ses achats dans le cadre du PEPP, initialement fixés à 750 milliards. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

