La BCE prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière en Europe

L'institution a également précisé que tout ajustement de ses taux d'intérêt directeurs aurait lieu quelque temps après la fin de ses achats nets dans le cadre du PPA et sera progressif.

Dans ce contexte, la banque centrale a rappelé qu'elle prendrait "toutes les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité des prix et préserver la stabilité financière" de la zone euro. En particulier, si l'inflation devait persister au-delà de l'objectif de 2%, la BCE s'est dite prête à "réviser son programme d'achats nets d'actifs en termes de taille et/ou de durée".

Christine Lagarde évoque également les risques pour la croissance européenne et le fait que le conflit entame la confiance des ménages.

(AOF) - Au cours d'un évènement organisé par le Banque Centrale Européenne à Chypre, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, a déclaré que la guerre en Ukraine avait introduit "une incertitude considérable dans les perspectives économiques". Elle s'est notamment inquiétée des trois principaux facteurs qui devraient pousser l'inflation un peu plus haut, à savoir les hausses des prix des énergies et des denrées alimentaires ainsi que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

