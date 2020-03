Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE pourrait à son tour acheter des ETF-Kazimir Reuters • 24/03/2020 à 15:30









BRATISLAVA, 24 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait un jour acheter des fonds indiciels cotés (exchange-traded funds, ETF) dans le cadre de son programme de soutien aux marchés mais aucune décision en la matière n'a été adoptée à ce stade, a déclaré mardi Peter Kazimir, le gouverneur de la banque centrale slovaque. "C'est un sujet très technique qui est en débat au niveau technique entre les experts. Je ne l'exclus pas dans l'avenir mais aucune décision sur ce sujet n'a été prise", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Lundi, la Réserve fédérale américaine a annoncé son intention d'acheter des ETF indexés sur le marché des obligations d'entreprise notées en catégorie d'investissement. La Banque du Japon (BoJ), elle, procède depuis plusieurs années déjà à ce type d'achats. Les ETF ont pour spécificité de répliquer les variations d'un indice. (Tomas Mrva, version française Marc Angrand)

