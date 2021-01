La BCE ne montrera aucun signe de fléchissement, prévient DWS

Dans ce contexte estime l'économiste, il est probable que la BCE maintienne son statu quo au cours des prochains mois. La décision sur la manière de procéder devrait alors être prise au cours du second semestre 2021, lorsque la révision de la stratégie sera également achevée. Mais il serait illusoire de s'attendre à ce que l'orientation fondamentalement expansionniste de la politique monétaire change, prévient Ulrike Kastens.

La BCE continuera à assurer des conditions de financement favorables avec ses achats mensuels. Le volume du PEPP est suffisant, sur la base des achats mensuels moyens de ces derniers mois. Il comprend même une sorte de "marge de sécurité" au cas où un volume d'achat plus important serait nécessaire en cas d'éventuelles distorsions du marché.

