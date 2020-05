Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE ne laissera pas les rendements devenir incontrôlables-Villeroy Reuters • 14/05/2020 à 15:30









PARIS, 14 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) fera le nécessaire pour empêcher la volatilité des marchés de rendre incontrôlables les rendements obligataires, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, l'un des membres de son Conseil des gouverneurs. "Nous ne permettrons pas à une dynamique de marché défavorable de conduire à des hausses de taux d'intérêt injustifiées dans certains pays, ce qui pourrait menacer la transmission fluide de notre politique monétaire commune", a dit le gouverneur de la Banque de France dans un discours à l'université Bocconi de Milan. "Pour dire les choses simplement, les rendements et les spreads ont de l'importance, même si nous ne visons pas des niveaux fixes", a-t-il ajouté. Les rendements des emprunts d'Etat italiens sont sous tension depuis plusieurs semaines en raison de la montée des dépenses publiques liées à l'épidémie de coronavirus et des interrogations sur la politique de la BCE et la cohésion de la zone euro. (Leigh Thomas, édité par Marc Angrand)

