La BCE ne change pas de cap

(AOF) - Lors de la réunion qui s'est tenue ce jour, a BCE a décidé de confirmer l'orientation très accommodante de sa politique monétaire. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,50 %. Ils resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'à ce que l'institution ait constaté que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2 %.

Par ailleurs, la BCE continuera d'effectuer des achats nets d'actifs dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP), dont l'enveloppe totale est de 1 850 milliards d'euros, au moins jusqu'à fin mars 2022 et, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'il juge que la crise du coronavirus est terminée.

Les achats nets dans le cadre du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP) se poursuivront à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros, et pour aussi longtemps que nécessaire afin de renforcer les effets accommodants des taux directeurs. La BCE a déclaré qu'elle y mettra fin peu avant de commencer à relever ses taux d'intérêt directeurs.