La BCE n'a pas rassuré les marchés après une chute historique du PIB

(AOF) - Faisant preuve d'attentisme toute la matinée, les marchés européens ont finalement basculé dans le rouge à la mi-séance, alors que les données macro-économiques étaient peu réjouissantes. Et les annonces de la BCE n'ont pas vraiment aidé puisqu'à la clôture, le CAC 40 a perdu 2,12% à 4 572,18 points. Sur mois, il reste en hausse de 4,4% et de 4,1% sur une semaine. L'EuroStoxx50 a lui reculé de 2,40% à 2 924,08 points aujourd'hui. Même tendance à Wall Street où le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,99% et 0,15% respectivement en cours de journée.

En début d'après-midi, la BCE a maintenu son principal taux de refinancement à 0%, ainsi que son taux de prêt marginal à -0,5%. Dans le même temps, elle a annoncé des "opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique" (PELTRO) en faveur des banques, ainsi qu'un assouplissement des conditions des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III).

Au cours de sa conférence de presse, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré que le programme d'achats d'urgence pandémique pourrait être prolongé jusqu'en 2021, en fonction de l'évolution de la crise. "Nous utiliserons toute la flexibilité dont nous disposons", a-t-elle déclaré.

Selon l'institution, "le PIB de la zone euro pourrait chuter de 5% à 12% cette année", alors que celui-ci a d'ores et déjà enregistré une chute historique de 3,8% au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages ont diminué, tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômages, toutefois encore très élevées (3,8 millions).

Sur les marchés, les valeurs financières ont souffert: lanterne rouge du CAC 40, Société Générale a perdu 8,62% après la publication d'une perte au premier trimestre, et Amundi a reculé de 6,05% après une décollecte de 3,2 milliards d'euros. BNP Paribas (-6,60%) et Crédit Agricole (-5,99%) ont également été à la peine.

Suez (-2,55%), Safran (-3,53%) et Orange (-0,58%) n'ont pas vraiment brillé non plus après la publications de leurs résultats trimestriels.