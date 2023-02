La BCE n'a pas donné beaucoup d'indications concernant l'évolution des taux d'intérêt, estime Pimco

" Notre conviction reste peu prononcée quant au rythme et à l'ampleur des hausses de taux de la BCE, au vu des grandes incertitudes relatives à la dynamique de l'inflation ", conclut Pimco.

Et d'ajouter : la BCE n'a pas donné beaucoup d'indications concernant l'évolution des taux d'intérêt, mais a mentionné qu'ils devront encore augmenter de manière significative à un rythme régulier, à des niveaux suffisamment restrictifs.

Pimco relève que la BCE a l'intention de relever ses taux de 50 points de base supplémentaires en mars, et évaluera ensuite la trajectoire ultérieure à la lumière des nouvelles projections macroéconomiques de mars. Konstantin Veit rappelle que la présidente Christine Lagarde a fortement suggéré que la BCE n'aura pas terminé en mars.

(AOF) - Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, considère que les décisions de politique monétaire prises hier par la BCE sont largement ressorties conformes aux attentes. Selon lui, la réaction " dovish " du marché n'est pas la conséquence immédiate de cette décision mais a probablement été influencée par les réunions de la Fed et de la Banque d’Angleterre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.