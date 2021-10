La BCE n'a pas complètement convaincu les marchés, observe Newton Investment Management

(AOF) - La BCE a tenté de repousser les attentes du marché lors de sa réunion d'hier, mais elle maintient fermement que l'inflation est transitoire tout en admettant qu'elle durera plus longtemps que prévu et atteindra son objectif l'année prochaine, observe Jon Day, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Newton Investment Management, boutique de BNY Mellon Investment Management, suite à la réunion de la BCE.

L'Europe subit de plein fouet la hausse des prix de l'énergie et, compte tenu de l'insuffisance de l'offre, du durcissement des règles environnementales et de l'hiver qui s'annonce, il est difficile d'imaginer que la situation se résolve d'elle-même, les pressions inflationnistes devraient donc durer encore un certain temps, écrit le gestionnaire.

La BCE est tout de même déterminée à faire face à cette inflation, mais le marché n'en est pas encore convaincu car on observe une augmentation de la vente des obligations et une reprise de l'euro après la réunion, ajoute Jon Day.