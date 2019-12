La BCE modifie légèrement ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2020

(AOF) - La BCE a confirmé sa prévision d'une croissance de 1,2% pour 2019 et réduit de 0,1 point à 1,1% son estimation pour 2020 par rapport à celle de septembre. Pour 2021 et 2022, le PIB de la zone euro est attendu en progression de 1,4%. La BCE a conservé sa prévision d'une inflation de 1,2% pour 2019 et a augmenté de 0,1 point à 1,2% son estimation pour 2020 par rapport à celle de septembre. Cette modification est liée à l'évolution des prix de l'énergie. Pour 2021 et 2022, elle est attendue à respectivement 1,4% (contre 1,5% en septembre) et 1,6%.