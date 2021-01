La BCE laisse les marchés dans l'expectative

Côté valeurs, Schneider Electric (+1,58%) a dominé le CAC 40, suivi de Renault (+,1,25%) et Dassault Systemes (+1,23%). A l'autre bout du classement, Unibail-Rodamco-Westfield (-8,39%) a dégringolé tout au long de la journée, en particulier après les propos de Christine Lagarde.

Pourtant, la BCE s'est dite prête à ajuster ses instruments si nécessaire, mais le ton adopté par Christine Lagarde ne laisse pas vraiment entendre si cela interviendra dès la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs en mars. Christine Lagarde a déclaré qu'il "faudra du temps avant d'atteindre une large immunité" suite au déploiement des vaccins et que la pandémie devrait "aussi peser sur l'activité au premier trimestre de cette année", mais que les prévisions pour 2021 restaient "globalement valables". Elle a ajouté que le nouveau variant du Covid pourrait nécessité des mesures plus strictes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.