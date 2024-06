La BCE grille la politesse à la Fed : le CAC 40 progresse

Le coût unitaire du travail a progressé de 4,0% au premier trimestre, contre 4,7% attendus, après 0,4% au trimestre précédent. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 0,2% contre un consensus de 0,3% après 3,3% au trimestre précédent.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,5% en avril dans la zone euro et de 0,6% dans l’Union européenne, par rapport à mars 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Une baisse de 0,2% était attendue en Europe.

"L'inflation sous-jacente s'est modérée, renforçant les signaux d'atténuation des tensions sur les prix, et les anticipations d'inflation ont diminué sur tous les horizons", s'est justifiée la BCE.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'abaisser les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront réduits à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75% à compter du 12 juin 2024. Sa politique monétaire reste cependant restrictive.

