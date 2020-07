La BCE est plus vigilante que jamais, souligne Allianz Global Investors

(AOF) - Franck Dixmier, global CIO Fixed Income d'Allianz Global Investors n'attend pas d'annonces de nouvelles mesures lors de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne du 16 juillet, mais celle-ci devrait réaffirmer son biais très accommodant. Selon lui, la BCE peut être satisfaite de la forte amélioration des conditions de crédit en zone euro.

Toutefois, face aux incertitudes sur l'évolution de la pandémie en zone euro et dans le monde, qui entretiennent des doutes sur la trajectoire de la croissance et de l'économie mondiale, la banque centrale reste vigilante et devrait réitérer sa capacité à faire plus si nécessaire.

Pour Franck Dixmier, les marchés devraient rester sereins, confortés par la présence quotidienne d'une BCE en maitrise de la courbe des taux.