La BCE donne peu de visibilité aux marchés

(AOF) - Les bourses européennes ont creusé leurs pertes jeudi après-midi après la BCE. Christine Lagarde a suscité un regain de volatilité en reconnaissant que le risque inflationniste se renforçait. Ainsi, à la clôture, le CAC 40 a cédé 1,54% à 7 005,63 points et l'Euro Stoxx 50 a abandonné 1,79% à 4 146,49 points. Les marchés américains sont également dans le rouge en fin de journée, le Dow Jones et le Nasdaq cédant respectivement 0,67% et 2,02%.

Très attendue des investisseurs, la réunion de la BCE n'a finalement livré aucune surprise dans ses conclusions: la banque centrale européenne a en effet maintenu ses taux directeurs inchangés, comme attendu, et va poursuivre le ralentissement de son programme de rachats d'actifs jusqu'à y mettre un terme fin mars.

Au cours de la conférence qui a suivi le communiqué de presse, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a reconnu que l’inflation était bien supérieure à ses objectifs mais a exclu toute décision précipitée. Elle a également fait le pari que la hausse des prix devrait refluer dans le courant de l'année, même si elle devrait rester élevée plus longtemps que prévu. Dans ce cadre, elle ne dit plus qu'une hausse de taux en 2022 est improbable, ce qui constitue un réel changement de discours.

"Nous continuerons d'observer le déroulement des événements et nous serons progressifs dans toute décision que nous prendrons", a déclaré Christine Lagarde.

La banque d'Angleterre, elle, s'est montrée plus entreprenante, puisque, juste avant la décision de la BCE, elle a fait part de sa décision de relever son principal taux directeur pour la seconde fois en trois mois.

Sur les marchés, les valeurs technologiques ont souffert, affectées par les mauvaises prévisions de Méta (Facebook): Worldline (-4,53%), STMicroelectronics (-4,06%) ou encore Capgemini (-3,86%) ont décroché au CAC 40. Y compris Dassault Systèmes (-3,77%), malgré ses bons résultats annuels. En revanche, la remontée des taux longs a soutenu les valeurs bancaires, alors que Renault (+2,48%) a fini en tête de l'indice phare de Paris.