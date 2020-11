Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE doit maintenir des conditions de financement très favorables - Villeroy de Galhau Reuters • 27/11/2020 à 09:06









PARIS, 27 novembre (Reuters) - L'objectif premier de la Banque centrale européenne (BCE) doit être de maintenir des conditions de financement très favorables aussi longtemps que nécessaire, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Dans ce but, le recalibrage à venir de nos instruments devra attacher une attention particulière non seulement au niveau de notre soutien monétaire, mais aux questions de durée, de flexibilité et de ciblage efficace, a-t-il dit dans un discours prononcé devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR). Lors de sa dernière réunion du 29 octobre, la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée mais a ouvert la voie à de nouvelles mesures de soutien au crédit et à l'économie en décembre. (Leigh Thomas et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.