La BCE devrait faire preuve de pragmatisme, estime AllianzGI

L'annonce du maintien des achats d'actifs et d'une première hausse de taux en fin d'année devrait être bien perçue par les marchés.

(AOF) - L'invasion des forces armées russes bouleverse la donne pour la Banque centrale européenne, dont le ton hawkish avait surpris lors de la dernière réunion, commente Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BCE du 10 mars 2022. Face aux risques sur l'inflation et la croissance, il estime que la BCE devrait annoncer maintenir la normalisation de sa politique monétaire, mais en la repoussant dans le temps, et en modifiant la séquence annoncée précédemment, qui consistait à attendre la fin des achats d'actifs pour opérer une première hausse de taux.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.