La BCE devrait augmenter le PEPP d'au moins €500 mds-Barclays

PARIS, 2 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer à l'issue de sa réunion monétaire de jeudi qu'elle augmente d'au moins 500 milliards d'euros le montant des actifs qu'elle rachète dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP), dit-on chez Barclays. La BCE, qui a annoncé initialement des rachats de 750 milliards d'euros, répondrait ainsi aux attentes des marchés dans un contexte d'incertitudes économiques élevées, écrivent les analystes de la banque britannique dans une note publiée mardi. "Nous pensons que le Conseil des gouverneurs décidera d'augmenter l'enveloppe du PEPP d'au moins 500 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année", lit-on dans la note. L'institution de Francfort pourrait également renforcer les mesures destinées à atténuer l'impact des taux négatifs sur les banques commerciales par un système de paliers ('tiering') sur la rémunération de leurs réserves excédentaires, poursuit le texte. Lors de la réunion de jeudi ou à l'occasion des suivantes, la BCE pourrait aussi élargir la gamme des actifs qu'elle rachète pour y inclure des créances d'entreprises à très court terme ('commercial paper') et des obligations d'entreprises récemment tombées en catégorie spéculative ('fallen angels'), toujours selon Barclays. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

