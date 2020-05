Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE décidée à mener à bien son mandat-Villeroy de Galhau Reuters • 06/05/2020 à 16:10









PARIS, 6 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne a l'intention d'accomplir pleinement son mandat tel qu'il a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la BCE, François Villeroy de Galhau. La cour constitutionnelle allemande a donné mardi trois mois à la BCE pour justifier les achats d'obligations d'Etat réalisés pour son compte par la Bundesbank, sous peine de voir celle-ci cesser ces achats et vendre son portefeuille de titres. "Comme l'a dit la Cour de justice de l'Union européenne, nos actions passées sont bien proportionnées à notre mandat", a déclaré François Villeroy de Galhau lors d'une audition par la Commission des finances et la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale. (Leigh Thomas, édité par Jean-Philippe Lefief)

