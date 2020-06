Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE continue de réfléchir aux titres éligibles à ses achats Reuters • 04/06/2020 à 15:30









FRANCFORT, 4 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) va continuer d'étudier les critères d'éligibilité des différentes catégories d'obligations à ses programmes d'achats, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde, alors que les marchés s'interrogent sur la possibilité que l'institution s'aventure sur le marché des titres classés en catégorie spéculative. "Nous avons défini les paramètres de nos achats", a dit Christine Lagarde lors d'une conférence de presse, en réponse à une question sur l'éventualité de l'achat de "junk bonds". "Nous allons continuer d'observer la situation et prendre les mesures appropriées et proportionnées", a-t-elle ajouté. "En dehors de cela, le Conseil des gouverneurs n'a pas débattu de ce sujet." La BCE a déjà choisi d'accepter des obligations exclues de la catégorie d'investissement ("investement grade") après le 7 avril comme collatéral pour ses opérations de refinancement. Mais, à la différence de la Réserve fédérale américaine, elle n'inclut pas ces titres dans ses achats sur les marchés. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.