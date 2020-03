Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE compte être un acteur significatif du marché des titres d'entreprise dès cette semaine-Villeroy Reuters • 24/03/2020 à 08:45









PARIS, 24 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) compte être un acquéreur important de titres d'entreprise ou "commercial paper" dès son entrée sur ce marché cette semaine, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE dans une interview publiée mardi sur le site d'information économique et financière Wansquare. Le dernier paquet de mesures mis en place par la BCE pour faire face aux retombées économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus en cours permet à l'institution de Francfort d'acheter des titres d'entreprises de toutes maturités, à partir d'un mois, alors qu'elle n'achetait pas jusque ici de "commercial paper" d'une durée inférieure à six mois. "Nous sommes déterminés à être un acteur opérationnel, équitable et significatif sur le marché du 'commercial paper' dès cette semaine afin d'y ramener de la confiance", a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. "De la sorte, d'autres intervenants seront encouragés à y revenir rapidement", a-t-il ajouté. Il a précisé que ces opérations concerneraient "des titres courts émis par les entreprises, pas de papier commercial bancaire" et s'effectueraient à la fois sur le marché secondaire ainsi que sur le marché primaire, sauf pour les entités publiques. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

