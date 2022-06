La BCE bouscule les marchés

Le marché des actions a compris le message... Celui des taux aussi. Le rendement du Bund allemand à 10 ans bondit de 8,5 points de base à 1,44% après avoir atteint 1,469%, soit son plus haut niveau depuis janvier 2014.

"Le changement de cap est donc bel et bien acté et comme le précise Mme Lagarde lors de sa conférence de presse : il ne s'agit pas seulement d'une marche franchie mais d'un voyage au long court durant lequel la BCE relèvera ses taux autant qu'il faudra pour ramener l'inflation là où son mandat la contraint", commente l'économiste Véronique Riches-Flores.

Mais elle évoque également une hausse en septembre dont l'ampleur sera définie en fonction de l'évolution du contexte inflationniste à ce moment-là, précisant que si les perspectives de moyen terme se détériorent davantage, il sera approprié de procéder à une hausse plus importante qu'un quart de point.

Non seulement elle confirme, comme attendu, l'arrêt de ses achats d'actifs fin juin et son intention de relever le niveau de ses taux directeurs d'un quart de point en juillet.

(AOF) - En repli modéré, les marchés actions européens ont creusé leurs pertes après la BCE. Le CAC 40 a cédé 1,4% à 6 358,46 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 1,59% à 3 728,68 points. A Wall Street aussi, l'heure est à la prudence. Vers 17h40, le Dow Jones abandonne 0,44% et le Nasdaq, 0,59%.

