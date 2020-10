Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE aurait tort de fixer à l'avance la fin du PEPP-Villeroy Reuters • 16/10/2020 à 13:00









PARIS, 16 octobre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) ne doit pas fixer à l'avance la date à laquelle prendront fin les mesures exceptionnelles de soutien mises en oeuvre cette année face à la crise du coronavirus, a déclaré François Villeroy de Galhau, l'un des membres de son Conseil des gouverneurs, dans un entretien publié vendredi. La BCE a notamment promis d'acheter pour 1.350 milliards d'euros d'obligations sur les marchés d'ici la mi-2021 dans le cadre de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), afin de soutenir le crédit et l'activité économique. "Nous avons dit que le programme courrait jusqu'à ce que la crise soit terminée et au moins jusqu'en juin prochain. Au vu de l'incertitude actuelle, ce serait une erreur de décider aujourd'hui d'une date de fin", a dit François Villeroy de Galhau à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Il a ajouté que la BCE avait les moyens de prendre des mesures supplémentaires en cas de besoin mais il a précisé que "pour l'instant, nous n'en sommes pas là". (Leigh Thomas, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.