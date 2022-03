La BCE augmente nettement ses prévisions d'inflation

(AOF) - L'inflation ayant continué de surprendre à la hausse en raison de la progression inattendue des coûts énergétiques et la hausse des prix s'étant également généralisée, la BCE a rehaussé ses anticipations d'inflation. L'inflation annuelle devrait atteindre 5,1 % en 2022, 2,1 % en 2023 et 1,9 % en 2024 contre respectivement 3,2%, 1,8% et 1,8% auparavant. L'inflation hors alimentation et énergie devrait atteindre une moyenne de 2,6 % en 2022, 1,8 % en 2023 et 1,9 % en 2024 contre respectivement 1,9%, 1,7% et 1,8%.