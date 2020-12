Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE augmente encore son soutien à l'économie face à la pandémie Reuters • 10/12/2020 à 16:03









* Le PEPP augmenté de €500 milliards et prolongé de 9 mois * Les prêts très favorables aux banques également prolongés * Les taux inchangés * Une reprise plus lente en 2021, plus soutenue après * La BCE dit rester prête à ajuster sa politique (Actualisé avec conférence de presse) par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT, 9 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé jeudi de nouvelles mesures de soutien à l'économie et aux banques pour tenter de favoriser la sortie de la zone euro de la récession liée à la pandémie de coronavirus, en expliquant que le rebond devrait être plus faible qu'attendu initialement en 2021. Son Conseil des gouverneurs a augmenté de 500 milliards d'euros, à 1.850 milliards, l'enveloppe du programme d'achats d'urgence face la pandémie, le PEPP, devenu le principal instrument de sa politique de réduction des coûts de financement des Etats et des entreprises. La durée du PEPP est en outre prolongée d'au moins neuf mois, soit jusqu'à mars 2022. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné lors d'une conférence de presse que la deuxième vague de la pandémie pesait sur la confiance des ménages et l'investissement des entreprises, une situation qui fait craindre une reprise plus fragile et plus inégale. "Les données qui nous parviennent et les prévisions de nos équipes suggèrent un impact à court terme de la pandémie sur l'économie plus prononcé et une faiblesse de l'inflation plus durable que prévu auparavant", a-t-elle ajouté. La BCE prévoit désormais que la croissance de la zone euro ne sera que de 3,9% l'an prochain, contre 5% prévu en septembre, mais elle table sur une accélération à 4,2% en 2022, soit un point de pourcentage de plus qu'il y a trois mois. L'inflation, elle, devrait rester faible à 1,0% en 2021, 1,1% en 2022 et 1,4% en 2023. Christine Lagarde a dit espérer que l'immunité collective de la population soit suffisante fin 2021 pour permettre au secteur des services de retrouver un niveau d'activité proche de la normale mais elle a reconnu que "l'incertitude reste élevée". "Nous restons prêts à ajuster l'ensemble de nos instruments, de façon adéquate", a-t-elle réaffirmé. LA BCE SURVEILLE TOUJOURS LE TAUX DE CHANGE DE L'EURO Elle a aussi assuré que la BCE continuait de surveiller l'évolution du taux de change de l'euro, dont l'appréciation ces derniers mois (+14% face au dollar depuis mars), qui freine l'inflation et risque de handicaper les exportateurs. Parallèlement à l'augmentation et l'extension du PEPP, dont les réinvestissements seront prolongés d'un an, jusqu'à la fin 2023, la BCE a annoncé que les conditions très favorables de ses opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), des prêts de liquidités aux banques censés favoriser le crédit, s'appliqueraient pendant une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022. Les taux d'intérêt directeurs, eux, restent inchangés, à zéro pour le taux de refinancement, -0,5% pour le taux de la facilité de dépôt et 0,25% pour celui de la facilité de prêt marginal. Sur les marchés financiers, l'euro s'appréciait face au dollar après ces annonces, à 1,2140 EUR= vers 14h50 GMT contre 1,2091 juste avant la publication du communiqué, tandis que les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro remontaient, à -0,595% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR contre -0,624%. Les actions, elles, piquaient du nez: l'indice européen Stoxx 600 .STOXX perdait 0,62% et celui du secteur bancaire, le plus sensible aux décisions de la BCE, près de 3% .SX7E . "L'absence d'amélioration des modalités de prêt aux banques en matière d'échelonnement et de réduction du taux de refinancement des LTRO constitue une légère déception du point de vue du marché", explique Kaspar Hense, gérant de Bluebay AM. (Version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

