La BCE amplifie ses achats comme son soutien aux banques

FRANCFORT, 9 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi le maintien de ses taux d'intérêt mais elle a augmenté de 500 milliards d'euros ses achats d'obligations sur les marchés financiers tout en les prolongeant jusqu'à mars 2022 afin de renforcer son soutien à l'économie face à la crise du coronavirus. A l'issue de sa dernière réunion de l'année, le Conseil des gouverneurs a ainsi porté à 1.850 milliards d'euros le montant global du plan d'achats d'urgence face la pandémie, le PEPP, devenu depuis mars le principal instrument de sa politique visant à faire baisser les coûts de financement des Etats et des entreprises. La BCE précise dans un communiqué que les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), destinées à alimenter les banques en liquidités très bon marché, se poursuivront jusqu'à la fin 2021, et que leurs modalités les plus favorables s'appliqueront jusqu'en juin 2022, soit un an de plus de que prévu. Comme attendu, le taux de refinancement de la BCE reste fixé à zéro, son plus bas niveau historique, le taux de la facilité de dépôt à -0,5% et celui de la facilité de prêt marginal à 0,25%. La présidente de l'institution, Christine Lagarde, doit commenter ces décisions et présenter les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de la banque centrale lors d'une conférence de presse prévue à partir de 13h30 GMT. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

