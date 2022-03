La BCE accélère la baisse de ses achats d'actifs

(AOF) - Sur la base de son évaluation actualisée et compte tenu de l'environnement incertain, le Conseil des gouverneurs de la BCE a révisé aujourd'hui le calendrier des achats dans le cadre de son son programme de rachats d'actifs (APP) pour les prochains mois. Les achats nets mensuels au titre du PPA s'élèveront à 40 milliards d'euros en avril, 30 milliards en mai et 20 milliards en juin. Elle a par ailleurs laissé ses taux inchangés.

Le calibrage des achats nets pour le troisième trimestre dépendra des données et reflétera l'évolution de son évaluation des perspectives. Si les données disponibles confortent l'idée que les perspectives d'inflation à moyen terme ne s'affaibliront pas, même après la fin de nos achats nets d'actifs, le Conseil des gouverneurs conclura ses achats nets dans le cadre du PPA au troisième trimestre.

Le Conseil des gouverneurs a également l'intention de continuer à réinvestir intégralement les paiements en principal des titres arrivant à échéance achetés dans le cadre du PPA pendant une période prolongée au-delà de la date à laquelle il commencera à relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE et, en tout état de cause, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé d'accommodation monétaire.