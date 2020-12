Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE a une vigilance "forte" sur l'euro-Villeroy de Galhau Reuters • 11/12/2020 à 13:01









(Actualisé avec précisions, nouvelles déclarations) PARIS, 11 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a une "vigilance forte" quant aux effets de l'appréciation de l'euro sur l'inflation, a réaffirmé vendredi le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau. Dans ce cadre, "tous nos instruments sont disponibles", a-t-il dit lors d'un entretien sur la chaîne BFM Business. La BCE a encore accru jeudi son soutien à l'économie de la zone euro, en augmentant notamment de 500 milliards d'euros l'enveloppe du programme d'achats d'urgence face la pandémie, le PEPP. Ces 500 milliards d'euros sont "indicatifs", c'est-à-dire que le montant pourra être diminué ou augmenté au gré des besoins, a précisé vendredi Villeroy de Galhau. "Pour le dire autrement, ce que nous visons, ce n'est pas un une obligation de moyens, c'est-à-dire d'investir un montant fixe chaque mois, mais c'est un résultat", a-t-il expliqué. "Nous ferons moins si les conditions de financement restent favorables comme aujourd'hui. S'il fallait l'inverse, nous pouvons faire plus", a-t-il dit. (Blandine Hénault, édité par)

