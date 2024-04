"La BCE a rappelé son indépendance vis-à-vis des autres banques centrales" (Indosuez WM)

(AOF) - "Comme attendu, Madame Lagarde et le Conseil des gouverneurs de la BCE confirment la bonne progression de la dynamique de désinflation, ouvrant la porte à une baisse des taux dès le mois de juin. Certains membres étaient prêts à acter une première baisse dès avril mais la décision d'attendre a quand même été consensuelle", soutient Yaser Talbi, gérant de portefeuilles chez Indosuez Wealth Management.

L'analyste poursuit : "Madame Lagarde a rappelé l'importance de plusieurs éléments en vue de la réunion du mois de juin, notamment la mise à jour des projections de croissance et d'inflation qui aura lieu en juin et la dynamique sur l'inflation cœur et plus particulièrement l'évolution des salaires. Sur la possible divergence avec la Fed, sans surprise, " "data dependant but not Fed dependant ", tout en précisant que tous les facteurs sont importants dans son processus de décision".