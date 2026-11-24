La BBC mettra à disposition une sélection de ses émissions pour enfants CBeebies sur Netflix NFLX.O au Royaume-Uni à partir du 2 décembre, alors que le diffuseur financé par les fonds publics explore de nouvelles façons d'atteindre son public via des plateformes de streaming commerciales.

Dans le cadre de cet essai limité, un espace dédié à CBeebies sera mis en place sur Netflix, proposant une sélection de programmes tels que “Hey Duggee” et “Les Teletubbies”, a indiqué la BBC.

Le diffuseur britannique, financé par la redevance versée par les foyers équipés d’une télévision, a précisé que son iPlayer, sa propre plateforme de streaming, resterait le lieu privilégié pour profiter pleinement de l’expérience CBeebies

Netflix s’est engagé à financer un petit nombre de nouvelles productions commandées par CBeebies, a précisé la BBC.

Cette phase d’essai intervient alors que les programmes pour enfants produits au Royaume-Uni sont confrontés à une concurrence croissante de la part des plateformes de streaming internationales et de YouTube, qui ont transformé la manière dont le jeune public consomme les contenus.

Ce partenariat s’étendra également à l’échelle mondiale, permettant aux abonnés Netflix hors du Royaume-Uni d’accéder à une sélection de contenus CBeebies dans le cadre d’un accord de distribution géré par BBC Studios, la branche commerciale de la BBC

Kate Phillips, directrice des contenus de la BBC, a déclaré: “C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur la manière dont les partenariats peuvent nous aider à élargir la portée de nos contenus.”