La BBC mettra à disposition une sélection de ses émissions pour enfants CBeebies sur Netflix NFLX.O au Royaume-Uni à partir du 2 décembre, alors que le diffuseur financé par les fonds publics explore de nouvelles façons d'atteindre son public via des plateformes de streaming commerciales.
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Dans le cadre de cet essai limité, un espace dédié à CBeebies sera mis en place sur Netflix, proposant une sélection de programmes tels que “Hey Duggee” et “Les Teletubbies”, a indiqué la BBC.
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Le diffuseur britannique, financé par la redevance versée par les foyers équipés d’une télévision, a précisé que son iPlayer, sa propre plateforme de streaming, resterait le lieu privilégié pour profiter pleinement de l’expérience CBeebies
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Netflix s’est engagé à financer un petit nombre de nouvelles productions commandées par CBeebies, a précisé la BBC.
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Cette phase d’essai intervient alors que les programmes pour enfants produits au Royaume-Uni sont confrontés à une concurrence croissante de la part des plateformes de streaming internationales et de YouTube, qui ont transformé la manière dont le jeune public consomme les contenus.
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Ce partenariat s’étendra également à l’échelle mondiale, permettant aux abonnés Netflix hors du Royaume-Uni d’accéder à une sélection de contenus CBeebies dans le cadre d’un accord de distribution géré par BBC Studios, la branche commerciale de la BBC
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Kate Phillips, directrice des contenus de la BBC, a déclaré: “C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur la manière dont les partenariats peuvent nous aider à élargir la portée de nos contenus.”
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Netflix a indiqué que cette collaboration permettrait aux parents d’accéder à davantage de programmes phares de CBeebies sur la plateforme
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